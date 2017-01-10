Происки злопыхателей: Алла Пугачева ответила на требование убрать ее из новогодних эфиров

В эту новогоднюю ночь многие телезрители были недовольны качеством новогодних телепередач. Макс Фадеев и вовсе выступил с резкой критикой, назвав все происходящее на экранах адом. Позже россияне принялись подписывать петицию с требованием убрать Пугачеву из будущих эфиров. Сегодня Алла Борисовна дала понять, что она обо всем этом думает.

«Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье», — написала она.

Ну что,злопыхатели,возбудились? Это прекрасно!!!Значит жизнь продолжается.А сила моя в любви и поддержке поклонников.Еще раз убедиться в этом настоящее счастье. Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 8:27 PST

«Я вообще не поняла с чем это связано!!!! Что за бред вообще? Чем вы помешали на телевидении и кому я не знаю,но я хочу вас видеть на экранах страны! И не важно в новогодние праздники или нет», «Раз есть завистники, значит человек еще жив и творит что то. За ним наблюдают и бегут позади него», «Чудесная была программа! Спасибо Вам! Любовью просто светитесь к друг другу! Счастья Вашей семье много и надолго!!!», «Без Вас, Алла, на эстраде стало скучно. Только Вы всегда могли удивить, показать не просто Песню, а целый спектакль. Мы вместе с Вами плакали и смеялись. Всегда были злопыхатели, и не только у Вас. Любая неординарная личность вызывает и зависть, и даже ненависть. Тьфу на них. А наша любовь всегда с Вами. Счастья Вам, желания творить, а мы Вас ждем», «Пугачева форевер», — поддержали ее фанаты.