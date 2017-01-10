Наталья Ионова смутила поклонников прозрачным купальником

Певица Наталья Ионова опубликовала в своем Instagram фотографию в мокром купальнике, которая вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Пользователи обвинили певицу в пропаганде нездоровой худобы. В комментариях под снимком ее назвали «слишком худенькой» и даже «анорексичной», а саму фотографию «не очень удачной». «Пора остановиться и больше не худеть!» - написал один из подписчиков. Некоторые пользователи также сочли, что «негоже порядочной женщине выставлять вот так свое тело на всеобщее обозрение».