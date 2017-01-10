Наталья Ионова смутила поклонников прозрачным купальником
Главное сейчас
Рамблер/новости

Наталья Ионова смутила поклонников прозрачным купальником

Наталья Ионова смутила поклонников прозрачным купальником
Фото:
Певица Наталья Ионова опубликовала в своем Instagram фотографию в мокром купальнике, которая вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Пользователи обвинили певицу в пропаганде нездоровой худобы. В комментариях под снимком ее назвали «слишком худенькой» и даже «анорексичной», а саму фотографию «не очень удачной». «Пора остановиться и больше не худеть!» - написал один из подписчиков. Некоторые пользователи также сочли, что «негоже порядочной женщине выставлять вот так свое тело на всеобщее обозрение».
Фотография, вызвавшая бурное обсуждение, была сделана певицей во Вьетнаме, куда она улетела отдыхать со своими друзьями, среди которых - актер Павел Деревянко и шоумен Александр Ревва.
Еще 4 источника
В мире Вьетнам Шоу-бизнес
Павел Деревянко Александр Ревва Наталья Ионова
Оставить комментарий

Последние новости