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Наталья Ионова смутила поклонников прозрачным купальником
Фото: instagram.com/chistyakova_ionova
Певица Наталья Ионова опубликовала в своем Instagram фотографию в мокром купальнике, которая вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Пользователи обвинили певицу в пропаганде нездоровой худобы. В комментариях под снимком ее назвали «слишком худенькой» и даже «анорексичной», а саму фотографию «не очень удачной». «Пора остановиться и больше не худеть!» - написал один из подписчиков. Некоторые пользователи также сочли, что «негоже порядочной женщине выставлять вот так свое тело на всеобщее обозрение».
Фотография, вызвавшая бурное обсуждение, была сделана певицей во Вьетнаме, куда она улетела отдыхать со своими друзьями, среди которых - актер Павел Деревянко и шоумен Александр Ревва.
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