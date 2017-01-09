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Бывший муж Бузовой может стать отцом во второй раз
Фото: vk.com/nastusha_kostenko
Через несколько дней после развода футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова с телеведущей Ольгой Бузовой выяснилось, что его новая девушка Анастасия Костенко беременна. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Как отмечает газета, Костенко закрыла свой аккаунт в Instagram, когда подписчики начали обращать внимание на ее округлившийся живот. По данным «КП», игрок «Локомотива» несколько месяцев назад снял для девушки квартиру. Газета утверждает, что Тарасов встречается с ней уже давно, но известно об этом стало только сейчас.
Если Костенко действительно беременна от Тарасова, то для футболиста это будет уже второй ребенок. В 2009 году у него родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.
С Бузовой футболист официально развелся 30 декабря 2016 года. СМИ писали, что причиной расставания стали измены Тарасова, а также конфликт из-за недвижимости, которую спортсмен решил оформить на свою мать
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