Бывший муж Бузовой может стать отцом во второй раз

Как отмечает газета, Костенко закрыла свой аккаунт в Instagram, когда подписчики начали обращать внимание на ее округлившийся живот. По данным «КП», игрок «Локомотива» несколько месяцев назад снял для девушки квартиру. Газета утверждает, что Тарасов встречается с ней уже давно, но известно об этом стало только сейчас.

Если Костенко действительно беременна от Тарасова, то для футболиста это будет уже второй ребенок. В 2009 году у него родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко

С Бузовой футболист официально развелся 30 декабря 2016 года. СМИ писали, что причиной расставания стали измены Тарасова, а также конфликт из-за недвижимости, которую спортсмен решил оформить на свою мать