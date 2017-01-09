Волочкову без бюстгалтера приняли за трансвестита

Балерина на Мальдивах никого не стесняется. Она гордится своей фигурой и охотно выставляет ее на всеобщее обозрение.

Балерина Анастасия Волочкова сбежала из морозной Москвы на вечно летние Мальдивские острова. Каждый день она публикует на своей странице в социальной сети снимки с отдыха: вот она делает фирменный шпагат в роскошном номере, вот позирует возле джакузи, вот плывет на лодке. На первых снимках с Мальдив она была в длинном платье, потом меняла разноцветные купальники, а теперь и вовсе предстала в одном бикини.

"Трансвестит", "Что за порнуха?", "Если бы не женская голова, можно было бы подумать что стоит качек, типа Тарзана", "Чет как дяденька" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – возмущаются некоторые подписчики ее аккаунта в Instagram. "У вас есть чему поучиться, как отдыхать от плохой энергии", "Настя! Ты в прошлой жизни была русалкой! – восторгаются поклонники Волочковой.

Балерина в ответ злопыхателям и завистникам отвечает: "Стыдиться и скрывать мне нечего – фигура хорошая, грудь своя, пусть все смотрят и завидуют. Мне надоело, что стоит мне появиться на пляже, как непременно замечаю направленные в мою сторону объективы. А потом появляются желтые заголовки, типа: "Волочкова устроила стриптиз на пляже". Помню, как несколько лет назад на Мальдивах, куда я поехала с мамой и дочкой, в кустах меня начали караулить фотографы. Мы поймали одного такого смельчака, отобрали флешку. На следующий день я решила всех проучить – прямо в отеле за десять долларов купила простенькую мыльницу и попросила знакомого поснимать меня на пляже". Та фотосессия наделала много шума.