Николай Фоменко рассказал о браке с Марией Голубкиной

Накануне долгожданной премьеры актеры проекта и другие звезды СТС рассказали о вещах и людях, которые выводят их из себя. Николай Фоменко , который играет в сериале «Вы все меня бесите» психиатра главной героини (ее роль исполнила Светлана Ходченкова ), сказал, что он — достаточно терпеливый человек.

«Я – тренер по терпению, потому что прожил много лет в законном браке с Марией Андреевной Голубкиной , — говорит Фоменко. — На самом деле взбесить меня достаточно трудно, конечно, возможна отрицательная реакция на какое-то событие, но так чтобы бить посуду – это точно не про меня».

А вот Светлана Ходченкова сказала, что не помнит себя в таком состоянии, когда на кого-нибудь злилась и кричала, потому что она достаточно спокойный человек: «Я в принципе не конфликтная, поэтому даже если что-то раздражает, то это проходит быстро. Как говорится: «Если не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней». Но если вдруг такое происходит, я могу позвонить друзьям и сказать: «Сейчас меня нужно просто послушать», — говорит Ходченкова. — После того, как я высказываюсь, говорю «спасибо» и кладу трубку. Но, конечно, это свои люди, они меня знают, понимают, привыкли ко мне, они — моя отдушина».

Александр Паль , например, знает, как выйти из состояния стресса и расслабиться. «Я в принципе человек вспыльчивый, и у меня нет конкретных способов, как расслабиться. Я не из тех, кто медитирует, и слова «Саша, выдохни» мне не помогают. Мне легче переключить внимание на музыку или книги. А вообще по-разному бывает, — говорит Паль. — Иногда спорт помогает. Помните, как Левин в книге «Анна Каренина» траву косил, чтобы спастись от проблем? Вот и мне кажется, что физический труд успокаивает нервы и сжигает адреналин».

Сериал «Вы все меня бесите» повествует о жизни журналистки Сони Багрецовой. И в работе, и в жизни она не отличается дружелюбием и общительностью. Непростой характер мешает ей устроить личную жизнь, да Соне этого и не надо. Точнее, ей так кажется до тех пор, пока она не встречает своего нового начальника Кирилла. Тот сразу увлекается строптивой сотрудницей, но получает от Сони жесткий отпор. И, возможно, не было бы у Кирилла шанса ее завоевать, если бы не один недостаток. Буквально одна капля спиртного делает Соню самым дружелюбным и общительным человеком на свете. На открытии ресторана она позволяет себе бокал вина, и это переворачивает всю ее жизнь. Утром она с ужасом обнаруживает, что не только провела ночь с Кириллом, но еще и подружилась с болтливой маникюршей Нелей и соседом-таксистом Вовой.