Пугачева записала обращение своих тапок к злопыхателям

Алла Пугачева ответила телезрителям, которым не понравились новогодние программы, в том числе с ее участием.

Как известно, петиция к руководителю Первого канала Константину Эрнсту от ростовчанина Вадима Манукяна набрала уже 116 тысяч подписей. Автор петиции считает, что происходившее в новогоднем эфире было «уже просто за гранью» и «поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны».

«Что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье», - написала Алла Пугачева в своем Инстаграме, позже прибавив целое видеообращение, в котором, правда, звучит лишь ее голос, а снимаются тапочки на ногах.

«Пожалуйста, не волнуйтесь, не надо собирать никакие подписи за Пугачеву. Самое смешное желание – нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то – нет. Живем дальше радостно и весело», - сообщила певица.

Ранее сообщалось, что глава ЛДПР Владимир Жириновский попросит комитет по культуре нижней палаты российского парламента рассмотреть ситуацию с трансляцией в дни январских каникул по телевидению так называемых «новогодних огоньков», участие в которых принимают популярные артисты.