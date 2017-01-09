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Елена Ваенга госпитализирована
Фото: instagram.com/vaengaofficial
Певицу Елену Ваенгу госпитализировали с гриппом. Как сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ее страницу в Instagram, артистке пришлось отменить несколько концертов.
«Сегодня и послезавтра концерта не будет. Молю Бога, чтоб к Таллину подняли. Грипп. Второй день», - рассказала Ваенга. Эту запись она сопроводила своей фотографией под капельницей. По данным «Комсомольской правды», концерт Ваенги, который должен был состояться 9 января в латвийском Даугавпилсе, перенесли на 23 января. Кроме того, с 11 января переносится выступление в эстонском Тарту, но на какую именно дату, пока неизвестно. Концерт певицы в Таллине должен состояться 13 января.
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