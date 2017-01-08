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Максим Виторган назвал Собчак ведьмой
Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган с юмором относятся к критике в свой адрес и продолжают эпатировать публику новыми фотографиям.
В своем микроблоге Максим опубликовал фото Ксении, сидящей возле камина. «Сжечь ведьму!!!» — написал актер.
Сжечь ведьму!!!;-))) #сделаеммирдобрее #фотографотбога #глазамимужа расковаловой - старика расковалова))
Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan)
Одни поклонники оценили его юмор, а другие, напротив, заступились за Ксению, которая, по их мнению, незаслуженно получила такое «звание».
Стоит отметить, после рождения первенца отношение россиян к Ксении Собчак изменилось в лучшую сторону, поскольку история с «маленькими гаденышами» ушла в прошлое, и теперь телеведущая стала образцовой мамой.
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