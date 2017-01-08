Максим Виторган назвал Собчак ведьмой

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган с юмором относятся к критике в свой адрес и продолжают эпатировать публику новыми фотографиям.

В своем микроблоге Максим опубликовал фото Ксении, сидящей возле камина. «Сжечь ведьму!!!» — написал актер.

Сжечь ведьму!!!;-))) #сделаеммирдобрее #фотографотбога #глазамимужа расковаловой - старика расковалова)) Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan) Янв 8 2017 в 9:48 PST

Одни поклонники оценили его юмор, а другие, напротив, заступились за Ксению, которая, по их мнению, незаслуженно получила такое «звание».

Стоит отметить, после рождения первенца отношение россиян к Ксении Собчак изменилось в лучшую сторону, поскольку история с «маленькими гаденышами» ушла в прошлое, и теперь телеведущая стала образцовой мамой.