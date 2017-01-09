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Марк Хэмилл зачитал твит Трампа голосом Джокера
Американский актер Марк Хэмилл зачитал запись в твиттере избранного президента США Дональда Трампа голосом Джокера, злодея из комиксов про Бэтмена.
Аудиозапись он опубликовал в своем твиттере со ссылкой на сервис Audio Boom.
Голосом Джокера актер прочел твит Трампа, написанный 31 декабря 2016 года, в котором он поздравил всех с Новым годом, в том числе и своих "многих врагов".
"Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл настолько серьезно, что они просто не знают, что делать. Люблю!" - написал тогда Трамп.
Ранее американский актер Алек Болдуин опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой на нем надета бейсболка с надписью "Make America Great Again" на русском языке.
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