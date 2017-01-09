Марк Хэмилл зачитал твит Трампа голосом Джокера

Аудиозапись он опубликовал в своем твиттере со ссылкой на сервис Audio Boom.

Голосом Джокера актер прочел твит Трампа, написанный 31 декабря 2016 года, в котором он поздравил всех с Новым годом, в том числе и своих "многих врагов".

"Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл настолько серьезно, что они просто не знают, что делать. Люблю!" - написал тогда Трамп.