«Беременная» Анна Седокова опубликовала фото в бикини

На волне появившихся некоторое время назад слухов о том, что Анна Седокова , якобы, ждет третьего ребенка, певица поделилась фото в бикини. Опубликованный снимок, вероятно, теперь поставит точку в разговорах об «интересном положении» артистки. Позируя в купальнике, Анна продемонстрировала отсутствие каких-либо заметных изменений в её фигуре.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Янв 7 2017 в 11:26 PST

Поводом для появления предположений о том, что Анна может в скором времени подарить своим дочкам брата или сестру стало выступление певицы на одном из новогодних концертов. Некоторые из присутствовавших заметили у Седоковой округлившийся живот, просматривающийся под просторным нарядом, из чего были сделаны выводы, что она беременна. Слухи были подкреплены недавним сообщением о скорой свадьбе Анны. Ссылаясь на бабушку одной из дочек певицы, источники утверждали, что Седокова намерена в ближайшее время выйти замуж за некого Артёма.

Надо отметить, что даже после того, как Анна опубликовала фото в купальнике у самых преданных фанатов артистки всё же остались подозрения, что Седокова беременна. Часть подписчиков звезды предположили, что снимок был отретуширован в фоторедакторе. По самым смелым предположениям, Анна в фотошопе «убрала» себе округлившийся живот.