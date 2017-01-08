Лена Ленина приютила бездомного Шаляпина

Обильно отпраздновав христианское Рождество, как и многие россияне, соседи затопили квартиру Прохора Шаляпина . Его подруга, писательница Лена Ленина , выручила расстроенного певца и приютила его у себя в новом загородном доме на Новой Риге, отдав пострадавшему весь третий этаж.

Пока соседи будут делать ремонт в его пострадавшей квартире, певец с удовольствием поживет в красоте и комфорте у владелицы сети франшиз студий маникюра Лены Лениной.

К услугам Прохора теперь будет не только маникюрный мастер, но и горничная, и повар. Поэтому он теперь смело сможет разбрасывать красивыми руками свои вещи и потолстеть. Чтобы отблагодарить свою красивую подругу молодой человек подарил ей норковую шубку из Мехов Европы, так что теперь никто не сможет назвать его альфонсом. К тому же певец пообещал расчищать снег на парковке перед домом. А Ленина рассчитывает на то, что он будет петь песни по утрам в душе.