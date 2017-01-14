Подруга Ольги Бузовой рассказала, почему развелась телеведущая

30 декабря Ольга Бузова (30) и Дмитрий Тарасов (29) подписали документы и официально стали бывшими супругами. Поклонники до сих пор не могут поверить, что их любимые «тарабузики», который казались идеальной парой, больше не вместе. В Сети множество версий о причинах развода – кто-то обвиняет Бузову в том, что она выставляла всю личную жизнь напоказ и не хотела заводить детей, другие утверждают, что футболист давно изменял супруге (были даже слухи, что любовница Димы скоро родит ему ребенка, но они не подтвердились). Сами Оля и Дима ситуацию комментировать не спешат.

Зато подруга Бузовой с радостью поделилась подробностями расставания знаменитостей. По словам Алены Голосновой (24), волейболистки и бывшей супруги футболиста Михаила Кузьмина (29), Ольге Бузовой очень тяжело, но она старается не подавать вида. Девушка призналась, что произошедшее в семье ведущей и спортсмена стало для нее неожиданностью.

«У нас с Димой всегда были теплые отношения. Мы понимали друг друга, в чем-то поддерживали. Он нравился мне мужественностью. У него непростой характер, а я люблю, когда у человека свои взгляды и принципы. Не всегда в их отношениях я была на стороне Оли. Но последние события мне не совсем понятны. У каждого своя правда. Сейчас я больше общаюсь с Олей, поэтому о Диме складывается не очень хорошее впечатление… Дима говорит одно, Оля другое. Мы никогда не узнаем, в чем причина», – поделилась девушка с изданием Sports.ru.

Алена заявила, что инициатором разрыва был Тарасов, но тут же заступилась за него: «Дима не жадный. Люди не всегда это афишируют, но я знаю, что он много занимается благотворительностью. Он даже нашей семье помогал финансово».

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, и еще этим летом Ольга рассказывала PEOPLETALK о счастливом браке.