Шварценеггер записал видеообращение для Трампа

Ранее Трамп уязвил Шварценеггера, припомнив ему поддержку Хиллари Клинтон и провал реалити-шоу «Ученик знаменитости». Актер был телеведущим шоу, но не снискал успеха и был вынужден покинуть шоу из-за низких рейтингов.

«Я желаю вам большой удачи. Я надеюсь, что вы будете работать для всех американцев так же упорно, как вы работаете на свой рейтинг», — написал Шварценеггер.

Кроме того, он пожелал Трампу не забывать о цитате 16-го президента США Авраама Линкольна

«Мы не враги. Мы все американцы», - напомнил актер в Twitter.