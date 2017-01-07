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Шварценеггер записал видеообращение для Трампа
Актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ответил избранному президенту США Дональду Трампу, пожелав ему удачи в Twitter. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на микроблог актера в Twitter.
Ранее Трамп уязвил Шварценеггера, припомнив ему поддержку Хиллари Клинтон и провал реалити-шоу «Ученик знаменитости». Актер был телеведущим шоу, но не снискал успеха и был вынужден покинуть шоу из-за низких рейтингов.
«Я желаю вам большой удачи. Я надеюсь, что вы будете работать для всех американцев так же упорно, как вы работаете на свой рейтинг», — написал Шварценеггер.
Кроме того, он пожелал Трампу не забывать о цитате 16-го президента США Авраама Линкольна.
«Мы не враги. Мы все американцы», - напомнил актер в Twitter.
I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans. pic.twitter.com/3bUlXGyAew— Arnold (@Schwarzenegger) 10 ноября 2016 г.
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