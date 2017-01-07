Шварценеггер записал видеообращение для Трампа
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Рамблер/новости

Шварценеггер записал видеообращение для Трампа

Шварценеггер записал видеообращение для Трампа
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Актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ответил избранному президенту США Дональду Трампу, пожелав ему удачи в Twitter. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на микроблог актера в Twitter.
Ранее Трамп уязвил Шварценеггера, припомнив ему поддержку Хиллари Клинтон и провал реалити-шоу «Ученик знаменитости». Актер был телеведущим шоу, но не снискал успеха и был вынужден покинуть шоу из-за низких рейтингов.
«Я желаю вам большой удачи. Я надеюсь, что вы будете работать для всех американцев так же упорно, как вы работаете на свой рейтинг», — написал Шварценеггер.
Кроме того, он пожелал Трампу не забывать о цитате 16-го президента США Авраама Линкольна.
«Мы не враги. Мы все американцы», - напомнил актер в Twitter.
США Шоу-бизнес
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