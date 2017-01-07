Алек Болдуин надел бейсболку с лозунгом Трампа на ломаном русском

"Сделать америки здорово снова", — написано на бейсболке. Болдуин выложил фото в своем аккаунте в Instagram. Слоган Трампа "Make America great again" обычно переводят как "Сделать Америку вновь великой". Вероятно, Болдуин намекает на обвинения в адрес России во "вмешательстве в американские выборы", которые российское руководство опровергает, а Трамп назвал "смехотворными".

Фото опубликовано Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) Янв 6 2017 в 8:26 PST

Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США наградили актера премией Critics' Choice за эту роль.

Болдуин нередко дискутирует с Трампом в Twitter. Так, когда Трамп в очередной раз пожаловался, что пародию Болдуина "невозможно смотреть", Болдуин пообещал перестать пародировать Трампа, если тот опубликует свою налоговую декларацию. Трамп продолжает придерживаться мнения, что пародия Болдуина на него выглядит "хуже некуда".