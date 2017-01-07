Ким Кардашьян серьезно больна
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Рамблер/новости

Ким Кардашьян серьезно больна

Ким Кардашьян серьезно больна
Фото:
Ким Кардашьян рассказала в Twitter об ухудшении своего здоровья – у нее начался серьезный рецидив псориаза. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на микроблог телезвезды.
Так, накануне Кардашьян написала, что болезнь добралось до ее лица.
«Подождите, теперь псориаз у меня и на лице?», - написала она, добавив к посту рыдающий смайлик.
Ранее Кардашьян не раз демонстрировала в соцсетях свидетельства неизлечимой болезни, выкладывая фотографии своего тела. По ее словам, заболевание передалось ей по наследству от матери и она страдает от него с 2010 года.
Псориаз – распространенное кожное хроническое заболевание, красные бляшки по всему телу. От псориаза страдают миллионы людей во всем мире. Современная медицина пока не умеет избавлять людей от псориаза, заболевание считается неизлечимым.
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