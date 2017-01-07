Ким Кардашьян серьезно больна

Ким Кардашьян рассказала в Twitter об ухудшении своего здоровья – у нее начался серьезный рецидив псориаза. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на микроблог телезвезды.

Так, накануне Кардашьян написала, что болезнь добралось до ее лица.

«Подождите, теперь псориаз у меня и на лице?», - написала она, добавив к посту рыдающий смайлик.

Wait why am I now getting psoriasis on my face 😭 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 января 2017 г.

Ранее Кардашьян не раз демонстрировала в соцсетях свидетельства неизлечимой болезни, выкладывая фотографии своего тела. По ее словам, заболевание передалось ей по наследству от матери и она страдает от него с 2010 года.

Псориаз – распространенное кожное хроническое заболевание, красные бляшки по всему телу. От псориаза страдают миллионы людей во всем мире. Современная медицина пока не умеет избавлять людей от псориаза, заболевание считается неизлечимым.