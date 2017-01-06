Марина Анисина нашла замену Джигурде

В одном из сообщений, отображенных на скриншоте, фигуристка призналась, что «уже давно любит другого мужчину». Этот факт Никита воспринял как измену.

— Я простил Анисиной измену, в которой она сама мне призналась! Тогда еще Мари была моей венчанной женой, — заявил Никита.

В свою очередь, актер признался, что не изменял олимпийской чемпионке, и все ее обвинения являются лишь вымыслом.