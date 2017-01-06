Трамп раскритиковал Шварценеггера за низкие рейтинги телешоу

Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике актера австрийского происхождения и бывшего губернатор штата Калифорния Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости", ведущим которого стал последний. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал на своей странице в Twitter.

"Ничего себе, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер потерпел крах (или был уничтожен) по сравнению с Дональдом Джоном Трампом, мастером рейтингов", - написал республиканец, говоря о себе в третьем лице. "Вот тебе и звезда кинофильмов, и мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его результаты с моим первым сезоном. Но кого это волнует, он же поддерживал Кейсика и Хиллари", - посетовал республиканец.

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

Программу "Ученик знаменитости" в прошлом вел сам Трамп, однако в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США. Показ шоу возобновился в этом месяце, но ведущим теперь является Шварценеггер.

В телешоу "Ученик знаменитости" участвуют звезды, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа является ответвлением проекта "Ученик" (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.