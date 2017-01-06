Скончался звезда Болливуда Ом Пури

Известный индийский киноактер Ом Пури скончался в 66 лет от сердечного приступа, передает телерадиовещательная корпорация Би-Би-си.

Пури умер в пятницу утром в своем доме в Мумбаи, сообщил Би-би-си один из родственников покойного.

Ом Пури считается ветераном кинематографа, он снялся в более чем 100 кинокартинах и телевизионных фильмах и за свою актерскую деятельность удостоился более 10 престижных кинонаград. В частности, Пури дважды получал главную национальную кинопремию Индии "Серебряный лотос" за лучшую мужскую роль, а также удостаивался премий на кинофестивалях в Чехии и Канаде.