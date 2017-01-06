Елена Летучая: Сейчас я уже глубже рою

Ведущая шоу "Ревизорро" не может отключиться. Онa просто болеет за свое дело.

Уже три года Елена Летучая почти не снимает белые перчатки. Она проверяет рестораны, хостелы и отели, став грозой как для провинции, так и для столицы. Ее не пускают, выгоняют, бьют, запирают в холодильниках, но она бесстрашно стоит на страже санитарных норм.

"Если в первых трех сезонах я давала информацию, что вы можете вернуть деньги за плохой номер, то сейчас я уже глубже рою, – уверяет Летучая. – Например, раз у нас так популярны суши, давайте расскажем, что за паразиты могут жить в рыбе, какие могут быть последствия".

Елена осознает, что, затрагивая вопросы здоровья, она берет на себя большую ответственность: "Если у зрителей начнется истерия и они побегут по нашему совету к доктору, – прекрасно, хуже не будет. Когда люди по незнанию едят все подряд, это печально".

При этом паразиты и грязь не дают ей покоя и после того, как камера выключается. "Даже дома иногда не могу отключиться, все кипит. Могу ночью проснуться, потому что прямо во сне вижу: вот здесь неправильно сделали, там по-другому лучше будет. Вскакиваю, начинаю всем звонить, писать письма, сама что-то переписывать, переделывать. Это называется болеть своим делом", – цитирует Летучую журнал Glamour.