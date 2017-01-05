Дженнифер Лопес отправила поклонника в тюрьму! За что?

Представители Дженнифер Лопес (47), пока она наслаждается романом с Дрейком (30), не сидят сложа руки. Они направили документы в суд Лос-Анджелеса, добиваясь решения об ограничении свободы передвижения некоего Тимоти МакЛанахэна. Парня адвокаты звезды называют сталкером (охотники на звезд - прим.ред.) и просят защиты Джей Ло.

Оказывается, Тимоти уже однажды арестовывали за нарушение границ частной собственности: он въехал в имение Лопес на машине и требовал встречи с певицей. Итак, нарушителю звездного спокойствия предписано не приближаться к звезде, ее детям, дому и месту работы ближе, чем на 100 метров.

Правда, охранники Лопес считают, что это не самая действенная мера и обещают быть начеку, если вдруг Тимоти вновь взбредет в голову встретиться с Дженнифер.