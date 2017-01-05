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СМИ сообщили, что принц Гарри познакомился с родителями своей возлюбленной
Фото: ren.tv
Принц Гарри познакомился с отцом своей возлюбленной, 35-летней актрисы Меган Маркл, более полугода назад. Об этом сообщил сам родитель в интервью Daily Mail. Встреча состоялась в ходе одного из визитов принца в канадский Торонто.
По словам Томаса Маркла, он "очень горд" отношениями своей дочери и принца, которые "очень влюблены" друг в друга.
Напомним, о романе принца с актрисой стало известно в октябре 2016 года.
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