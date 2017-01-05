СМИ сообщили, что принц Гарри познакомился с родителями своей возлюбленной

Принц Гарри познакомился с отцом своей возлюбленной, 35-летней актрисы Меган Маркл, более полугода назад. Об этом сообщил сам родитель в интервью Daily Mail. Встреча состоялась в ходе одного из визитов принца в канадский Торонто.

По словам Томаса Маркла, он "очень горд" отношениями своей дочери и принца, которые "очень влюблены" друг в друга.

Напомним, о романе принца с актрисой стало известно в октябре 2016 года.