Продолжение следует: Анджелина Джоли согласилась засекретить документы о разводе с Брэдом Питтом

В сентябре Анджелина Джоли (41) подала на развод с Брэдом Питтом (53) после 11 лет отношений. Актриса заявила, что муж стал опасен – все время кричит, выпивает и даже употребляет наркотики. С тех пор супруги активно борются за опеку над детьми.

Питт обратился в суд с просьбой засекретить документы бракоразводного процесса, якобы он опасается, что дети могут расстроиться, узнав детали скандального разрыва. По мнению Питта, данные, предоставленные со стороны Анджелины Джоли, могут причинить вред детям. Адвокаты Брэда ссылаются на упоминание в документах имен детских врачей и специалистов по психическому здоровью и утверждают, что это нарушает соглашение супругов о защите частной жизни.

В документах также сообщается, что Анджелина Джоли и ее юристы "игнорируют соглашения, касающиеся защиты интересов детей". Анджелина к этим аргументам поначалу не прислушивалась и планировала сделать развод публичным действом. И вот, стороны наконец пришли к согласию. Сегодня актриса одобрила просьбу супруга засекретить судебные документы.

Адвокат Анджелины Джоли Лаура Вассер считает, что у актера есть свои причины, по которым он хочет засекретить информацию в суде.