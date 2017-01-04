Джонни Депп попросил Эмбер Херд оставить ее попытки продлить 15 минут славы

Кажется, что все уже было сказано, но Эмбер Херд (30) ничего не остановит. Выяснения продолжаются! Напомним, Эмбер Херд подала на развод 23 мая, обвинив Джонни Деппа (53) в домашнем насилии. Только спустя три месяца супруги пришли к соглашению, что Джонни выплатит Эмбер 7 миллионов долларов отступных, если она перестанет делиться подробностями их совместной жизни и расставания. Эти деньги Эмбер обещала передать благотворительной организации.

Говорят, Джонни Депп порывался сразу перечислить всю сумму в помощь одному из фондов, но Эмбер это не устроило, ведь по американским законам, если Депп жертвует на благотворительность 7 миллионов, то в конце года он получает крупные налоговые льготы. Соглашение в итоге было достигнуто, и Эмбер ждала своих денег, но поторопилась опубликовать эссе на тему насилия в журнале Porter.

Джонни Депп посчитал публикацию нарушением договора. А нет договора - нет и 7 миллионов! И вот, на днях Эмбер вновь подала в суд на Джонни Деппа, требуя вернуть обещанные отступные. "Джонни не выполнил свое обязательства передо мной. Я хотела быстрого решения этого вопроса, чтобы больше не встречаться с Деппом. К сожалению, Джонни и его адвокат, кажется, хотели бы продлить разбирательство»,- заявила Херд.

Представители актера же, напротив, заявляют, что так Херд ищет способ подольше побыть на обложках.

«Ее просьба совершенно не уместна в соответствии с законом, она совершает последние усилия, чтобы привлечь к себе внимание средств массовой информации. Ведь с самого начала Эмбер пытается привлечь все больше людей к разводу с Деппом»,- заявляют представители актера.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в январе 2015 года, а спустя всего 15 месяцев актриса подала на развод, обвинив Деппа в домашнем насилии.