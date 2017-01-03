Божена Рынска покинула Россию после глумления над погибшими журналистами

Божена Рынска на своей странице в Facebook написала, что уехала к океану. В последний раз ее видели в Москве неделю назад, когда она вызывала "скорую".

Подписчики пожелали светской львице приятного отдыха и попросили поделиться координатами.

Напомним, крушение самолета Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря рано утром. Судно пропало с радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Адлера. На борту лайнера, летевшего в Сирию, находились 92 человека, среди них - журналисты НТВ, Первого канала, "Звезды", военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.

После этого Божена Рынска на своей странице в Facevook поглумилась над смертью журналистов телеканала НТВ, заявив о том, что, по ее мнению, лучше бы разбился самолет, "полный журналистов НТВ".