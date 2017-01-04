Иван Краско увез молодую жену в Венецию

Актер Иван Краско устроил молодой супруге Наталье романтические каникулы в Венеции. И это несмотря на заявления о тяжелом финансовом положении.

В прошлом году Иван Краско пожаловался: Наталья отказывается рожать ему ребенка, поскольку в данный момент им приходится жить у родственников, и появление малыша испортит отношения с ними. Но при этом у пары хватает средств на отдых в Италии.

В своем микроблоге девушка опубликовала фотографии сначала с главной площади Венеции — площади Святого Марка. Затем — с острова Мурано. Кроме того, супруги посетили могилу Иосифа Бродского , на фоне которой у Натальи также появилось фото.

— Это самый лучший Новый год! Спасибо супругу за подарок, — напоследок заявила Наталья.