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Иван Краско увез молодую жену в Венецию
Актер Иван Краско устроил молодой супруге Наталье романтические каникулы в Венеции. И это несмотря на заявления о тяжелом финансовом положении.
В прошлом году Иван Краско пожаловался: Наталья отказывается рожать ему ребенка, поскольку в данный момент им приходится жить у родственников, и появление малыша испортит отношения с ними. Но при этом у пары хватает средств на отдых в Италии.
В своем микроблоге девушка опубликовала фотографии сначала с главной площади Венеции — площади Святого Марка. Затем — с острова Мурано. Кроме того, супруги посетили могилу Иосифа Бродского, на фоне которой у Натальи также появилось фото.
— Это самый лучший Новый год! Спасибо супругу за подарок, — напоследок заявила Наталья.
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