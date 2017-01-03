У Дмитрия Тарасова тайный роман со второй «Вице-мисс Россия — 2014» Анастасией Костенко?

Как только в Сети появились слухи о разводе Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова , поклонники сразу заподозрили спортсмена в романе с моделью Анастасией Костенко . Телеведущая только укрепила версию о коварной разлучнице, заговорив в эфире телепроекта «Дом-2» о том, что по личному опыту знает, что возлюбленные, склонные к изменам, не исправляются.

Пока официальных подтверждений нового романа или совместных снимков Тарасова и второй «Вице-мисс Россия» 2014 года и участницы международного конкурса красоты «Мисс Мира — 2014» не появлялось. Но любопытные, ежедневно проверяющие их соцсети, публикуют в Сети скриншоты, свидетельствующие о том, что футболист подписан на страницу красотки в Instagram, а она, в свою очередь, подписана не только на него, но и на его племянницу Полину Котову.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова поженились 26 июня 2012 года. С тех пор влюбленные регулярно публиковали в соцсетях свои романтические фотографии и публично признавались друг другу в любви. Ольга не раз заявляла, что она очень счастлива, так как наконец нашла своего идеального мужчину.