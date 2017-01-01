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Звезда фильма «Викинг» Светлана Ходченкова релаксирует на Бали
Светлана Ходченкова, сыгравшая в картине «Викинг» греческую монахиню Ирину, жену брата Владимира в недавно вышедшем на экраны страны блокбастере «Викинг», проводит новогодние каникулы на Бали.
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В Instagram 33-летней красавицы появилось видео, на котором актриса стоит на берегу на фоне завораживающего заката. «Первое января, релакс», - коротко подписала снимок звезда.
Видео опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)
То, с кем проводит свой отпуск Ходченкова не афиширует. Но, конечно, можно предположить, что компанию ей составил 38-летний бизнесмен Кирилл Маслиев, о романе с которым стало известно летом этого года. Незадолго до встречи с ним она разорвала помолвку с московским бизнесменом Георгием Петришиным.
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