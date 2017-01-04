Фото: "Русская Кардашьян" похвасталась грудью в ресторане

Модель Анастасия Квитко , которую прозвали "русской Кардашьян" за ее пышные формы, в очередной раз решила похвастаться перед своими подписчиками своей грудью.

Девушка пришла в ресторан в платье с глубоким декольте. Квитко решила заострить внимание своих подписчиков в микроблоге именно на своей большой груди. Девушка развела руки в сторону, чтобы ничего не отводило глаз от главного достоинства, на которое намекает модель.

Пользователи Сети оказались в восторге. При этом некоторые отметили, что этот снимок является одним из самых скромных в микроблоге Квитко.