Дима Билан признался в любви к Яне Рудковской

«Яночка, дорогая! Вот и настал праздник, когда ты заслужено получаешь лучи добра и благодарности за такую тебя! Помню, как мы начали бороздить с тобой просторы нашей муз. индустрии и понимаю, как же я в тебе не ошибся, а даже больше, приобрёл глубочайшего друга, партнера и, можно сказать, буквально родственника, который и в горе, и в радости! Я тебя очень люблю и переживаю, если что-то не так! — написал Дима. — Береги себя, пожалуйста! Ты профессионал высокого класса, всегда стремишься постичь все досконально и в этом твоя сила! Продолжай счастливо удивляться и делать открытия, быть счастливой! Ты исключительный человек, таких нет, нет, нет! Люблю, Янчик! Спасибо за вдохновения!»

Свой день рождения Яна встретила в Санкт-Петербурге, где сегодня прошло сразу два шоу «Щелкунчик», главными действующими лицами которого являются муж Яны — фигурист Евгений Плющенко и их общий сын — Александр. Несмотря на юный возраст мальчик уже не только выступает в ледовых спектаклях, но и строит успешную карьеру фотомодели.