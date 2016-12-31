Пьяные подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой

Вечерника на даче Примадонны растянулась на сутки. Туда приехало три десятка гостей.

В ушедшем году Алла Пугачева отдала свой загородный внук в подмосковной деревне Малые Бережки в безраздельное пользование внуку Никите. "Я свое уже отгуляла, теперь Никита пусть обживается", – пояснила Пугачева Dni.Ru. И жизнь в доме нова забурлила: соседи говорят, что пусто в особняке не бывает никогда.

Отметить наступление 2017-го года Никита позвал всех своих друзей. Благо, что тут есть, где развернуться - четырехэтажный дом расположен на участке в 50 соток. Там имеется и баня на берегу реки, и свой причал. Подвыпившие подружки Преснякова-младшего, конечно, все опробовали – ходили в баню, ныряли в специально устроенную прорубь. "Банный день с кошечками", – подписали барышни кадр, где запечатлены с бутылками в руках и в пледах.

Банный день с кошечками😽 Фото опубликовано M A S H A 💎 (@keksovaya) Янв 1 2017 в 1:31 PST

На первом этаже усадьбы Пугачевой располагается прихожая, кухня и гостиная высотой в два этажа со столом, как в китайских ресторанах – с крутящимся центром. Из ее огромных окон открывается вид на реку. Кроме того, в доме есть огромный каминный зал, лифт, джакузи, спортзал, несколько спален и гостевых комнат. На гостей дома с каждой стены "смотрит" Алла Пугачева – ее портреты в золотых рамах тут повсюду. На их фоне с удовольствием позировали друзья Никиты.

Bang bang с вас штраф сердечко 🖤 #totalblack Фото опубликовано Alena Krasnova, 19 (@alenaakrasnova) Янв 1 2017 в 1:03 PST

Узнали же поклонники про этот праздник из публикаций девушки Преснякова Алены Красновой и ее подруг в социальных сетях. Интересно, что дом родителей подруги Никиты Преснякова находится недалеко от особняка Аллы Пугачевой. Но гулянку организовали не там. Там ведь не так красиво, как у Примадонны, чей особняк больше похож на музей.

2017 все тем же составом💞 Фото опубликовано M A S H A 💎 (@keksovaya) Янв 1 2017 в 10:00 PST

Сам Никита ограничился кадром на фоне елки и лаконичным поздравлением:" Пацы и герлы! Всех с Наступающим! Сегодня у печени иммунитет, так что бухайте на здоровье!"

Как ранее писали Dni.Ru, хозяйством на даче Пугачевой занимается женщина по имени Лена – она и за домработницу, и за кухарку, и за прачку. "Ее Алла из Петербурга привезла сразу, как особняк этот построила. Охранники тут безвылазно живут. Так что в доме всегда кто-то есть. Жизнь у них кипит. Молодежь вот часто праздники устраивает: салюты запускают – я такие на День Победы не видала даже", – рассказала соседка Преснякова по имени Валентина.