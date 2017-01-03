Максим Фадеев раскритиковал новогодние шоу

Продюсер Максим Фадеев подверг нещадной критике праздничные проекты ведущих федеральных каналов, которыми они «пичкали» своих телезрителей в Новогоднюю ночь.

В своем микроблоге он признался, что не смог досмотреть ни одно музыкальное шоу.

— Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, и все вместе это — просто погружение в ад! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в «прошлое», на сельский утренник по заявкам из 80-х. Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребенком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос, — заявил Максим.По словам продюсера, развлекательное телевидение в таком виде — это верх пошлости и безвкусия.