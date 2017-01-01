СМИ: Брэд Питт провел "худшие в жизни праздники" в одиночестве и тоске

Беззастенчивая эксплуатация СМИ темы расставания "самой красивой пары Голливуда" , как вы понимаете, нескоро прекратит навязчиво лезть изо всех щелей.

Сколько бы самых соблазнительных возлюбленных, невест и жен желтая пресса ни находила для Брэда Питта , ему, похоже, пока совсем не хочется новых отношений. Во всяком случае, об этом свидетельствует некий источник Daily Mail. Как водится, из "ближайшего окружения актера".

Питт (по словам представителя "ближайшего окружения") считает себя преданным женщиной, которую все еще любит. И надеется, что решение Анджелины Джоли о разводе было импульсивным и что теперь не может все вернуть назад только из-за страха потерять лицо. Питт же, в свою очередь, отправляет ей подарки в знак примирения, но получает их назад.

Не говоря уже о тоске по многочисленным - в количестве шести человек - детишкам, родным и приемным. Позволив ему увидеться с пятерыми из них в Рождество (скандалист Мэддокс ожидаемо отказался), Джоли вскоре забрала их в Колорадо. А ее экс-супруг остался страдать в Голливуде.

Так же, как и в свой день рождения, прошедший совсем недавно. Напомним, ранее сообщалось, что свое 53-летие голливудская звезда также печально праздновал в кромешном одиночестве. Как и День благодарения перед этим. И все это обильно комментировалось в профильной прессе, ведь такие "новости" продолжают вызывать очевидный интерес публики.

Короче, теперь (по данным издания) Питт признался: "Это были худшие праздники в моей жизни".

Кроме того (по заверениям источника), он давно перестал стесняться плакать и отучился читать о себе в интернете, от которого держится подальше. И вообще не понимает, зачем Джоли "допустила, чтобы все стало так ужасно".