Сергей Лазарев выложил первое фото с сыном

Певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками первым фото со своим сыном Никитой. Снимок он выложил в своем Instagram. Признание артиста в том, что у него есть ребенок, ранее шокировало его поклонников. Своего сына Лазарев скрывал 2,5 года.

Под первым семейным снимком, на котором изображены ноги артиста и его ребенка в одинаковой обуви со смайликами, Лазарев поздравил подписчиков с Рождеством.