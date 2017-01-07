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Сергей Лазарев выложил первое фото с сыном
Певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками первым фото со своим сыном Никитой. Снимок он выложил в своем Instagram. Признание артиста в том, что у него есть ребенок, ранее шокировало его поклонников. Своего сына Лазарев скрывал 2,5 года.
Под первым семейным снимком, на котором изображены ноги артиста и его ребенка в одинаковой обуви со смайликами, Лазарев поздравил подписчиков с Рождеством.
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