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Ксения Собчак сделала фото у полицейского участка
Фото: russianshowbiz.info
Телеведущая Ксения Собчак эпатировала поклонников новой фотографией.
Звезда вместо снимков семейного счастья показала подписчикам своего микроблога фото «красивого пейзажа».
«Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом. В Москве. Решила выложить тоже что-то с красивым пейзажем. Ловите!» — прокомментировала сснимок Ксения.
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