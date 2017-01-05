Ксения Собчак сделала фото у полицейского участка

Звезда вместо снимков семейного счастья показала подписчикам своего микроблога фото «красивого пейзажа».

«Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом. В Москве. Решила выложить тоже что-то с красивым пейзажем. Ловите!» — прокомментировала сснимок Ксения.