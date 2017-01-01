Собчак свела с ума пышной грудью

В последнее время Ксения , чьи формы после родов округлились, предпочитает одежду с большими вырезами. Ее новогодний наряд не стал исключением.

Молодая мамочка сделала новогоднее селфи и опубликовала его на радость своим преданным поклонникам. Она редстала с бокалом шампанского в белоснежном платье с глубоким декольте. "Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать, как выглядел вчера. Ну и плюс, может, это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!" – подписала фото ведущая.

Подписчики Ксении на все лады хвалят ее и восхищаются тем, как она шикарно выглядит. Комментаторы желают счастья родителям и их сыну, а также советуют Собчак подумать о втором ребенке.