Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «360».

Как говорится в публикации, скорая помощь доставила актера в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского. Другие детали происшествия не сообщаются.

28 декабря Райкин перенес операцию в Тобольске. Руководитель театра получил травму ноги, когда находился на гастролях. Райкин поскользнулся на ступеньках. В связи с травмой были отменены все выступления актера, запланированные на январь.