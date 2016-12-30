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"Их теперь тоже поджидает свой борт". Рынска опознала напавших на нее людей
Журналистка Божена Рынска опознала людей, пытавшихся проникнуть на ее балкон и в подъезд московского дома, где она живет. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу Рынски в Facebook.
По словам журналистки, эти люди имеют отношение к «Национально-освободительному движению» (НОД).
«Сегодня они не оставляли попыток проникнуть в подъезд. Один из них в маске, но камеры вели их довольно долго, и удалось найти момент, когда он маску снял. Я считаю, что НОДовцы действуют по отмашке администрации президента, это их зондер-команда по борьбе с инакомыслящими», - написала Рынски.
Журналистка также заявила, что пытавшиеся попасть в подъезд люди «передавали свои записи Рентевошкам».
«Их теперь тоже поджидает свой борт», - добавила она.
Ранее Рынска сообщила, что неизвестные, воспользовавшись подъемником, обклеили окна ее балкона портретами погибших при крушении Ту-154 журналистов НТВ.
Рынска оказалась в центре скандала, написав в Facebook, что она «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду журналистов НТВ. «Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ…», - написала тогда Рынска. Позже в Сети появилась петиция с призывом лишить журналистку российского гражданства. Высказывания Рынски пообещала проверить Генпрокуратура.
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