«Их теперь тоже поджидает свой борт». Рынска опознала напавших на нее людей

Журналистка Божена Рынска опознала людей, пытавшихся проникнуть на ее балкон и в подъезд московского дома, где она живет. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу Рынски в Facebook.

По словам журналистки, эти люди имеют отношение к «Национально-освободительному движению» (НОД).

«Сегодня они не оставляли попыток проникнуть в подъезд. Один из них в маске, но камеры вели их довольно долго, и удалось найти момент, когда он маску снял. Я считаю, что НОДовцы действуют по отмашке администрации президента , это их зондер-команда по борьбе с инакомыслящими», - написала Рынски.

Журналистка также заявила, что пытавшиеся попасть в подъезд люди «передавали свои записи Рентевошкам».

«Их теперь тоже поджидает свой борт», - добавила она.

Ранее Рынска сообщила, что неизвестные, воспользовавшись подъемником, обклеили окна ее балкона портретами погибших при крушении Ту-154 журналистов НТВ.