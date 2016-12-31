Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости

Известный певец сильно изменился внешне, так что даже возникли подозрения о его обращении к профессиональным специалистам. На днях артист появился в эфире Первого канала вместе с молодой женой, - и его появление перед камерами сразу же вызвало бурные обсуждения того, что случилось с лицом Владимира Кузьмина

61-летний Кузьмин и его жена, 34-летняя Екатерина Трофимова , стали гостями шоу «Пусть говорят», где знаменитости подводили итоги уходящего 2016 года. После эфира соцсети «взорвались»: что случилось с известным исполнителем?

Фото: medikforum.ru

Многие сочли, что с лицом народного артиста произошли определенные метаморфозы: оно стало малоподвижным и подозрительно гладким, а, кроме того, исполнитель что-то сделал и с зубами.

Некоторые масс-медиа уже поспешили высказать предположение, что Владимир Кузьмин решил омолодиться посредством пластики. Певца даже сравнили с голливудским актером Микки Рурком , известным своим пристрастием к улучшению внешности. Либо неподвижность и гладкость лица Владимира – это следствие косметологических уколов, того же ботокса.

Фото: medikforum.ru

Такое рвение объясняется просто – артист старается выглядеть подтянутым и бодрым ради жены, которая моложе него на 27 лет.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что молодая женщина ушла от певца, не выдержав его непроходящего пристрастия к горячительным напиткам. Судя по всему, супруги все же нашли способ преодолеть разногласия.

ФОТО ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА