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Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева сильно изменилась
Актриса, сыгравшая в культовом советском новогоднем фильме, появилась в эфире телешоу. Узнать Яковлеву в гостье программы можно было с большим трудом, так сильно изменилась некогда белокурая красавица.
В «Чародеях» Александра Яковлева сыграла заведующую отделом экспериментальной магии и невесту главного героя – очаровательную Алену, ставшую жертвой злого колдовства и благополучно спасенную. Фильм был снят в 1982 году, и героиня Яковлевой служила эталонным образцом женской красоты и сексапильности того времени.
Фото: medikforum.ru
Но, как выяснилось, вскоре после съемок этого фильма Александра Яковлева решила уйти из кино. Она сама рассказала об этом, придя на программу «Модный приговор». В настоящее время экс-кинодива работает в структуре РЖД, за ее плечами несколько полученных после ухода из кино высших образований.
Фото: medikforum.ru
Глядя на Александру, невозможно подумать, что когда-то она блистала на киноэкранах, она выглядит как типичная российская чиновница. Разбирая ее гардероб, эксперты сразу отметили, что в нем практически нет вещей «на выход», красивых и женственных, - вместо них только жакеты и рубашки.
Фото: medikforum.ru
Фото: medikforum.ruСтилисты подобрали звезде «Чародеев» элегантные брючные костюмы, а также уговорили примерить вечернее платье, которое вкупе с укладкой и макияжем сделало ее похожей на голливудскую знаменитость.
Нарядный образ Яковлевой вызвал особый восторг у зрителей и участников программы.
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