Бузова и Тарасов официально развелись

По данным издания, первым на развод на черном внедорожнике приехал Тарасов вместе со своим представителем. Отмечается, что телеведущая почти опоздала на встречу, пришла в самый последний момент.

Ранее сообщалось, что пара подала документы на развод 29 ноября. Вместе в браке Тарасов и Бузова прожили 4 года.

О причинах развода до сих пор не известно. СМИ выдвигали несколько версий. Сообщалось, что Тарасов изменял жене, поэтому она приняла решение расстаться. Согласно другой версии, футболист мечтал о семье, однако Бузова не хотела рожать ребенка, а занималась исключительно карьерой. Также сообщалось, что проблемы у них началась, когда футболист попросил записать строящийся дом в Подмосковье на его мать.