Россиянка извинилась перед Николаем Валуевым за переигравшего мужа

Избранный от Брянской области депутатом Государственной Думы Николай Валуев принял извинения от супруги некоего гражданина, которая поблагодарила экс-боксера за выдержку. По словам встревоженной женщины, ее муж «переиграл». Правда, депутат не смог вспомнить, о ком и о чем идет речь.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», москвичка Полина написала Николаю Валуеву следующее: «Николай Сергеевич, прошу прощения за хамство мужа. Он немного переиграл, извините. Спасибо за вашу выдержку. Перепил муж в аэропорту. Утром проснулся и до сих пор не в себе». Дама попросила депутата не держать зла на супруга.

Николай ответил, что не в курсе о чем идет речь, но извинения принял, в заключение пожелав москвичке беречь мужа.