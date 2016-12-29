Джоли сделала подарок Питту на Рождество

«Брэд действительно повидался с детьми и обменялся с ними праздничными подарками», - подтвердил изданию встречу Питта с детьми источник, близкий к семье актрисы.

Как говорится в публикации, Питт преподнес всем своим детям подарки. На презенты для 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 11-летней Захары, десятилетнего Шайло и восьмилетних близнецов Нокса и Вивьен, по данным издания, актер потратил целое состояние. Журналисты отмечают, что Джоли позаботилась о том, чтобы встреча прошла в максимально комфортных для всех условиях, однако за встречей наблюдал назначенный судом психотерапевт.

20 сентября 2016 года стало известно о разводе между актрисой Анджелиной Джоли и актером Брэдом Питтом. Разводу предшествовал скандал, в котором артистка обвинила своего теперь уже бывшего супруга в избиении их старшего сына Мэддокса.