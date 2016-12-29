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Певица Пинк стала мамой во второй раз
Популярная англоязычная исполнительница Пинк поделилась фотографиями со своим новорожденным малышом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Instagram певицы.
В четверг, 29 декабря, 37-летняя звезда разметила первые фотографии своего сына, подписав их просто: «Джеймсон Мун Харт, 26.12.2016».
За первым изображением сына певица выложила также вторую фотографию, на которой ее муж (гонщик Кэри Харт) держит на руках малыша и улыбается.
Любопытно, что радостное событие у пары, которая поженилась еще в 2006 году, произошло еще 26 декабря 2016 года. Однако новость об этом благодаря Instagram Пинк стала известна только сегодня.
У пары это не единственный ребенок, Пинк и Кэри Харт воспитывают пятилетнюю дочь Уиллоу.
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