Певица Пинк стала мамой во второй раз

Популярная англоязычная исполнительница Пинк поделилась фотографиями со своим новорожденным малышом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Instagram певицы

В четверг, 29 декабря, 37-летняя звезда разметила первые фотографии своего сына, подписав их просто: «Джеймсон Мун Харт, 26.12.2016».

За первым изображением сына певица выложила также вторую фотографию, на которой ее муж (гонщик Кэри Харт ) держит на руках малыша и улыбается.

Любопытно, что радостное событие у пары, которая поженилась еще в 2006 году, произошло еще 26 декабря 2016 года. Однако новость об этом благодаря Instagram Пинк стала известна только сегодня.

У пары это не единственный ребенок, Пинк и Кэри Харт воспитывают пятилетнюю дочь Уиллоу.