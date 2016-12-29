Ольга Бузова начала новую жизнь

Ольга Бузова подвела итоги уходящего года. Накануне предстоящего развода, который официально должен состояться 30 декабря, телеведущая рассказала о том, что принес ей 2016 год и с каким настроением она будет встречать наступающий Новый год.

«Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого!» — рассказала Ольга. Кроме этого, она добавила, что смотрит в будущее оптимистично. Она надеется, что после того, как официально оформит развод в её жизни начнется новая глава, которая обязательно принесет ей всё только самое лучшее.

Напомним, что, по слухам, брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова потерпел крах из-за измены футболиста. Правда, если судить по личной переписке телезвезды, которая попала в Сеть благодаря хакерам, проблемы в паре не сводились исключительно к «загулам» Тарасова. Мама Ольги обвиняла её в нечистоплотности и нежелании заботиться о своем мужем. Конфликтов в отношения Бузовой с супругом добавляло отсутствие детей, о которых, по словам Дмитрия, он давно мечтал. А вот сама Ольга была, вероятно, не готова к тому, чтобы стать мамой. Она активно занималась карьерой и расширяла сферы свой «трудовой деятельности». За последние несколько лет она успела попробовать себя в роли дизайнера, писателя, актрисы, а сейчас она стремиться построить певческую карьеру.