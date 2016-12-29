Любовь и другие неприятности

Уходящий год оказался отправной точкой не только для многих молодых семей, но и для пар, решивших разделить свои жизненные пути навсегда. Некоторые из звездных бракосочетаний и расставаний многих удивили. «Лента.ру» вспомнила наиболее сенсационные свадьбы и разводы минувших 12 месяцев.

После грандиозного успеха киносаги о плохих супергероях «Отряд самоубийц» звезда этого фильма Марго Робби решила, что самое время остепениться, и вышла замуж за своего давнего возлюбленного Тома Акерли . Кинорежиссер и актриса познакомились в 2013 году, но узаконили свои отношения только сейчас.

Пара из Австралии провела закрытое мероприятие на своей родине в окружении только самых близких. Марго опубликовала в Instagram снимок с обручальным кольцом, но никаких подробностей не сообщила.

Том же разметил в соцсети фото вместе с супругой и гостями церемонии.

Самую демократичную из звездных свадеб организовал актер Шайа ЛаБаф. Он сделал предложение руки и сердца актрисе Мии Гот. Они обвенчались в октябре. Вся церемония в Лас-Вегасе им обошлась в 700 долларов.

Пока брачный союз скреплял человек в костюме Элвиса Пресли , вокруг жениха и невесты порхала исполнительница гавайских танцев. С церемонии пару увезли на розовом кабриолете Cadillac. Укатили молодожены в неизвестность, поскольку так и не придумали, куда отправиться в медовый месяц.

Голливудский шутник Кевин Харт снова взялся за ум и женился вторично. Его избранница — модель Энико Парриш. В начале августа пара провела классическую церемонию на природе.

Супруги нашли друг друга по общим интересам. Оба обожают юмор и спорт. Американцы регулярно публикуют фотографии и видеозаписи, на которых занимаются фитнесом как по отдельности, так и вместе, пропагандируя здоровый образ жизни.

Разводы знаменитостей были еще более резонансными. Одна из самых влиятельных пар Голливуда — актеры Анджелина Джоли Брэд Питт — подвели итог своей семейной жизни.

Они встречались с 2005 года и оформили отношения в 2014-м. Пара воспитывала троих приемных и троих собственных детей возрастом от 8 до 15 лет. Однако 19 сентября мир узнал, что Джоли далеко не так счастлива, как казалось, — она подала на развод.

Бракоразводный процесс тянется уже несколько месяцев и даже потребовал вмешательства ФБР . Неожиданный и долгий процесс возглавил рейтинг самых обсуждаемых в российских СМИ разводов.

Эпатажное расставание актера Джонни Деппа с одной из самых красивых женщин Голливуда — актрисой Эмбер Херд — мало чем уступает по драматичности разрыву Джоли и Питта. Пара поженилась совсем недавно — в феврале 2015-го. Однако чуть больше года спустя, 23 мая, Эмбер подала на развод, заявив о побоях, которые Джонни якобы позволял себе под воздействием алкоголя и наркотиков.

Хотя никаких доказательств следствие так и не обнаружило, Депп обязался выплатить бывшей супруге семь миллионов долларов. Правда, в последний момент актер пошел на попятную и передумал.

Актриса Дрю Бэрримор рассталась с арт-консультантом Уиллом Копелманом , за которого она вышла в 2012 году. Дрю не смогла найти общего языка уже с третьим мужем кряду. В апреле сообщили, что пара приняла обоюдное решение разойтись. У них двое детей — четырехлетняя Олив и двухлетняя Фрэнки.

В день объявления о разводе Бэрримор сделала татуировку с именами своих дочерей на руке, опубликовав соответствующий снимок в Instagram.

Фотографии с бывшим мужем Дрю не публиковала с июня 2015 года.