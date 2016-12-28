Бородина посмеялась над разводом Бузовой

«В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет», - заявила Бородина.

На эти слова Бузова ответила, что в слове «спасибо» находится «все, что она чувствует». Брак между Бузовой и Тарасовым будет расторгнут 30 декабря. Как говорится в публикации, новогодний выпуск программы был отснят заранее, чтобы участники шоу смогли расслабиться в новогоднюю ночь.