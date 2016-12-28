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Бородина посмеялась над разводом Бузовой
Ведущая телепроекта «Дом-2» на ТНТ Ксения Бородина пошутила на тему расторжения брака соведущей шоу Ольги Бузовой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Дни.ру».
«В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет», - заявила Бородина.
На эти слова Бузова ответила, что в слове «спасибо» находится «все, что она чувствует». Брак между Бузовой и Тарасовым будет расторгнут 30 декабря. Как говорится в публикации, новогодний выпуск программы был отснят заранее, чтобы участники шоу смогли расслабиться в новогоднюю ночь.
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