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Королева опубликовала эротическое фото в корсете
Фото: Instagram
Новый откровенный снимок опубликовала Наташа Королева. Фотография вызвала споры среди поклонников звезды об уместности публичной демонстрации таких фото. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Королевой в Instagram.
«Девчонкам на заметку!!!Если Вы давно искали идеальный корсет, могу Вам помочь», - подписала снимок Королева.
На снимке 43-летняя певица примеряет телесный корсет с черными кружевами. Взгляд зрителя невольно натыкается на большую грудь Королевой. Некоторые из ее поклонников в комментариях отмечают, что в последнее время в образе артистки произошли радикальные изменения: все больше внимания во внешнем виде звезды уделяется подчеркнутой сексуальности. Например, на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Королева пришла в платье с таким глубоким декольте, что это стало отдельной темой разговора с ведущим. В 2014 году разгорелся скандал в связи с появившимися в Сети эротическими снимками звезды. Фото были опубликованы взломавшими личный архив певицы хакерами.
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