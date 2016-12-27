Королева опубликовала эротическое фото в корсете

Новый откровенный снимок опубликовала Наташа Королева . Фотография вызвала споры среди поклонников звезды об уместности публичной демонстрации таких фото. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Королевой в Instagram

«Девчонкам на заметку!!!Если Вы давно искали идеальный корсет, могу Вам помочь», - подписала снимок Королева.

Девчонкам на заметку!!!Если Вы давно искали идеальный корсет, могу Вам помочь 😉 Корсеты @nadiapiskunofficial прошли мою проверку концертами и справились на ура!!! Очень удобно и красиво!#нереклама#полезныйсовет Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Дек 27 2016 в 5:25 PST

На снимке 43-летняя певица примеряет телесный корсет с черными кружевами. Взгляд зрителя невольно натыкается на большую грудь Королевой. Некоторые из ее поклонников в комментариях отмечают, что в последнее время в образе артистки произошли радикальные изменения: все больше внимания во внешнем виде звезды уделяется подчеркнутой сексуальности. Например, на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Королева пришла в платье с таким глубоким декольте, что это стало отдельной темой разговора с ведущим. В 2014 году разгорелся скандал в связи с появившимися в Сети эротическими снимками звезды. Фото были опубликованы взломавшими личный архив певицы хакерами.