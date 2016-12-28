Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Вера Алентова попала в ДТП в центре Москвы
Автомобиль, которым управляла актриса Вера Алентова, врезался в иномарку в центре Москвы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Авария произошла 27 декабря на улице Садовая-Триумфальная. "Лексус", за рулем которого находилась Алентова, перестраиваясь из одного ряда в другой на большой скорости, врезалась в находившийся впереди автомобиль "Хёндэ".
В ДТП никто не пострадал. В результате удара у иномарки заявителя оказались разбиты бампер и дверь.
Алентовой был выписан административный штраф в размере 500 рублей.
Оставить комментарий
Последние новости
-
medikforum.ru
-
Russianshowbiz.info
-
РИА «ВладТайм»