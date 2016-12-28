Вера Алентова попала в ДТП в центре Москвы

Автомобиль, которым управляла актриса Вера Алентова , врезался в иномарку в центре Москвы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Авария произошла 27 декабря на улице Садовая-Триумфальная. "Лексус", за рулем которого находилась Алентова, перестраиваясь из одного ряда в другой на большой скорости, врезалась в находившийся впереди автомобиль "Хёндэ"

В ДТП никто не пострадал. В результате удара у иномарки заявителя оказались разбиты бампер и дверь.

Алентовой был выписан административный штраф в размере 500 рублей.