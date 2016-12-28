«Искусство промолчать»: Собчак отреагировала на скандал с Рынски

Телеведущая Ксения Собчак осудила блогера Божену Рынски и высказалась, что считает ее не вполне здоровым человеком, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Сноб» . Собчак посвятила ей целую колонку.

«Я уже почти не удивилась, когда главным событием вчерашнего траурного дня внезапно стало обсуждение постов Божены Рынской , со всеми полагающимися в таких случаях проклятиями, плевками и театральными пощечинами», – написала Собчак.

Она отмечает, что, конечно, любой человек имеет право «на собственное упрямое заблуждение, на страсть к эпатажу, на внезапно нахлынувшее желание брякнуть бестактную гадость». Однако удивляется, чем заслужили столько общественного внимания слова человека, «не вполне здорового в узкомедицинском смысле».

Телеведущая отмечает, что Рынски пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать. По мнению Собчак, делает она это совершенно осознанно.

«Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница», – написала телеведущая.

Ранее светский обозреватель и блогер Божены Рынски, комментируя крушение Ту-154 над Черным морем, выразила сожаление, что вместе с журналистами телеканала НТВ разбились и другие достойные люди.

«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ… ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» - написала Рынски.